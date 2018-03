5 chorôb, na ktoré by si ženy mali dať pozor: Zistite, ktoré to sú!

V mnohých oblastiach sú si obe pohlavia rovné, čo sa týka chorôb to však neplatí. Zatiaľ čo muži častejšie trpia napríklad rakovinou hrubého čreva alebo Parkinsonovou chorobou, ženy si musia dávať väčší pozor na kosti či lepok v strave. Na ktoré riziká sa treba viac zamerať, aby ste život prežili v zdraví a pohode?

Rakovina krčka maternice

Toto ochorenie je u žien do 45 rokov tretím najčastejším dôvodom úmrtia, pritom zväčša úplne zbytočným. Hlavnou príčinou rakoviny krčka maternice je ľudský papilomavírus (HPV), ktorý sa prenáša pohlavným stykom. Zradné je, že HPV nemá žiadne príznaky. Pritom práve v tomto období je veľmi jednoducho liečiteľný, často len ambulantne. Keď však v tele roky nepozorovane pretrváva, riziko, že sa rozvinie rakovina krčka maternice, rapídne stúpa.

Čo teda treba spraviť? Stačí u gynekológa pravidelne absolvovať cytologický ster. Ide o odber vzorky z krčka maternice, ktorý odhalí, či v sebe máte alebo nemáte nebezpečný typ vírusu HPV. Na výber máte pritom klasickú cytológiu a modernejšiu a presnejšiu Liquid Based cytológiu (LBC). Pri vyhodnocovaní LBC vzorky pomáha cytológovi počítačom riadený automatický mikroskop, ktorý sa pri rozpoznávaní podozrivých buniek nemýli. Okrem toho dokáže vo vzorke rozoznať aj iné ochorenia – niektoré patologické mikroorganizmy, chlamýdie či mykoplazmy. Doplatok za LBC je pritom veľmi prijateľný, ide o 25 eur.

Aký je rozdiel medzi klasickou a LBC cytológiou?

Celiakia je spoločník na celý život

Trápia vás často zažívacie ťažkosti ako hnačky, bolesti brucha, nevoľnosť či plynatosť? Jednou z príčin môže byť choroba, ktorá má tiež radšej ženy ako mužov – celiakia. Telo v tomto prípade netoleruje v strave lepok, ktorý dráždi imunitný systém a poškodzuje sliznicu tenkého čreva. Lepok sa nachádza v mnohých bežne používaných druhoch obilia a určite sa s ním stretávate v podobe chleba, koláčov či cestovín. Celiakia sa pritom nemusí vždy prejavovať len ťažkosťami s trávením – objavuje sa aj únava, bezdôvodné chudnutie alebo napríklad problémy s pleťou.

Intoleranciu lepku odhalíte vďaka jednoduchému krvnému testu, na ktorý sa môžete objednať aj bez lekárskeho odporúčania napríklad v laboratóriách Medirex. Určite však pred ním nezačínajte s bezlepkovou diétou, pretože jeho výsledky by mohli byť skreslené. Dodržiavať ju budete musieť, až keď sa ochorenie potvrdí. Vďaka nej by sa mali vaše ťažkosti zlepšiť a vyhnete sa aj ďalším možným zdravotným komplikáciám.

Keď štítna žľaza neposlúcha

Tento malý orgán, ktorý produkciou hormónov reguluje množstvo procesov v našom tele, trápi ženy podstatne častejšie ako mužov. V prípade zvýšenej činnosti štítnej žľazy môžete mať pocit, akoby vaše telo nevedelo spomaliť. Nervozita, nepokoj, problémy so spánkom, chudnutie bez príčiny, to všetko sú jej príznaky. Znížená činnosť tohto orgánu sa prejavuje presne naopak – priberaním, únavou, spavosťou, celkovou spomalenosťou. Dbať treba na príjem jódu, stačí používať v kuchyni jodidovanú soľ.

Autoimunitné procesy, ktoré sú často za vznikom problémov, sa len ťažko dajú ovplyvniť prevenciou. O to dôležitejšia je liečba. Ak sa spoznávate vo vymenovaných príznakoch, pre istotu navštívte lekára. Ten vás môže poslať k odborníkovi, endokrinológovi. Tak ako aj v ostatných prípadoch, aj tu platí, čím skôr, tým lepšie. Neliečené ochorenie štítnej žľazy totiž môže viesť k rôznym ďalším ťažkostiam, napríklad so srdcom a cievami, ale aj so psychikou.

Osteoporóza nám kradne kosti

Osteoporóza je ochorenie látkovej premeny kostného tkaniva. Jej dôsledkom je oslabenie pevnosti kostí a následná zvýšená lámavosť. Na Slovensku trápi vyše 200 000 ľudí, pričom veľkou rizikovou skupinou sú ženy v prechode. Bojovať za pevnosť kostí treba systematicky a dlhodobo – ako na to?

Základom je telu dodať dostatok vápnika, teda 1 000 a v menopauze až 1 200 mg denne. Nájdete ho v mliečnych výrobkoch a skvelým zdrojom je aj mak. Veľmi dôležitý pre vstrebávanie vápnika je vitamín D. Získate ho jednoducho vďaka slnku. Stačí sa vystaviť v krátkych rukávoch slnečnému žiareniu asi na 15 minút bez použitia prípravkov s UV filtrami. „Déčko“ môžete doplniť aj stravou – obohatenými mliečnymi výrobkami, rybami či vaječným žĺtkom. Obmedziť treba príjem kofeínu a alkoholu, ako aj fajčenie cigariet. V boji proti osteoporóze je tiež veľmi dôležitý pohyb. Rýchle prechádzky, joga, plávanie... stačí si len vybrať.

Orientačný obsah vápnika v 100 g mliečnych výrobkov.

Delikátny problém vlhkých nohavičiek

Tehotenstvá, väčšia náchylnosť na zápaly močového ústrojenstva, hormonálne zmeny počas menopauzy – to všetko má vplyv na schopnosť žien udržať moč. Ide o veľmi citlivú záležitosť, ktorá do veľkej miery ovplyvňuje aj psychiku. O to väčší význam má prevencia.

Kľúčovú úlohu v nej hrá posilňovanie svalov panvového dna. Základný cvik je stiahnuť ich asi tak, ako keby ste chceli prerušiť prúd močenia. Následne svaly uvoľnite a opakujte vo viacerých sériách. Tento cvik môžete robiť kdekoľvek, doma, v práci či pri cestovaní. Dôležité je tiež poctivo doliečovať zápaly močových ciest alebo mechúra a čo najviac znížiť ich výskyt vhodným oblečením, hygienou, ako aj pitím dostatku tekutín.

Starajte sa o seba

V prípade zdravotných ťažkostí zväčša neplatí, že ak ich nebudete riešiť, zmiznú. Lepšie je dať sa vyšetriť, zistiť, na čom ste, a následne sa podľa toho zachovať. Rakovina krčka maternice by napríklad vďaka cytológii vlastne takmer nemusela existovať. Venujte sa svojmu zdraviu, vaše telo sa vám za túto starostlivosť určite odplatí.