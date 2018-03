BRATISLAVA - Máte pocit, že vášmu životu niečo chýba? Tá povestná iskra, ktorá by vás vytrhla z letargie, stereotypu či blúdenia v kruhu? Ak cítite, že potrebujete vzpruhu, zmenu alebo čokoľvek, vďaka čomu by sa vám lepšie žilo, máme pre vás päť užitočných tipov. Tie váš život otočia hore nohami - no len v pozitívnom slova zmysle. Idete do toho?