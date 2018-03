Tlmočník prekvapil: Keď hnev, vina a frustrácia vyplávajú na povrch

BRATISLAVA - Do kín sa dostalo svojrázne roadmovie o dvoch starších mužoch, ktorí pátrajú po svojej minulosti. Obaja z iného konca. Od tlmočníka som očakávala dosť málo, keďže na základe traileru to nevyzeralo príliš lákavo. No to, čo ma čakalo, ma úprimne dojalo a prekvapilo. Nie je to snímka, z ktorej padnete do kolien, no vo svetle udalostí posledných dní sa hnev a vina v každom z nás posilnili rovnako ako v hlavných postavách.