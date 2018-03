Kráska pátrala po tom, prečo má na bruchu zvláštne znamienko: Som svojím vlastným dvojčaťom!

Taylor, ktorá sa živí ako speváčka a modelka, bola vždy tak trochu iná. Na jej ľavej strane tela, od pŕs až po lono, sa tiahne obrovské znamienko, ktoré vyzerá ako výsledok odlišnej pigmentácie. Je totiž červenšie než zvyšok tela. Dlho pátrala po tom, čo ho spôsobilo. Navštívila odborníka na zriedkavé ochorenia a ten zistil, že trpí chimérizmom. To je stav, kedy má človek v tele dva genómy, čiže bunky s rozličným DNA. U Taylor je to konkrétne tetragametický chimérizmus, ktorý vzniká vtedy, keď sú dve samostatné vajíčka oplodnené dvoma rozličnými spermiami, a potom jedno embryo počas raného vývoja pohltí to druhé.

"Dá sa povedať, že som zjedla svoje vlastné dvojča. Mám dve sady DNA, dva imunitné systémy aj dva krvné obehy. Všetko na mojej ľavej časti tela je o trochu väčšie než na pravej strane. Okrem toho mám ťažké alergie na niektoré druhy jedál, liekov, bižutériu aj uštipnutie hmyzom," opisuje svoje problémy Muhlová, ktorá je len jedným z približne sto ľudí na svete trpiacich chimérizmom.

Keď sa Kalifornčanka o svojej poruche dozvedela, bola najprv šokovaná. Potom pociťovala smútok, pretože by rada mala dvojča, s ktorým by si určite dobre rozumela. Predtým, než bola diagnostikovaná, často trpela autoimunitnými ochoreniami, pretože jej telo považuje bunky dvojčaťa za cudzie, a tak proti nim neustále bojuje. Dokým Muhlová nevedela, prečo jej brucho vyzerá tak, ako vyzerá, väčšinou ho pred verejnosťou ukrývala. No teraz, keď už pozná svoju diagnózu, ho rada ukazuje. "Už viac nemusím ukrývať, kým som, a je to naozaj skvelý pocit," dodala hrdo.