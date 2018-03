Mladík sa bol potápať na Bali: To, čo nakrútil na VIDEO v hĺbke oceána, ho šokovalo

Rich Horner sa 3. marca potápal v obľúbenej potápačskej lokalite Manta Point pri brehu ostrova Nusa Penida v súostroví Bali. Oceánske prúdy ho zatiahli do oblasti plnej medúz, planktónu, listov, konárov a... plastu. "Plastové vrecká, fľaše, poháre, vedrá, slamky, košíky, plastové tašky, ešte viac plastových tašiek, plast, plast, samý plast, ktorý prúdy odnášajú ďalej do Indického oceána!" napísal v komentári videa, ktoré pod vodou natočil.

Horner, ktorý pochádza z Británie, no na Bali žije už niekoľko rokov, bol zhrozený množstvom plastu, ktoré sa v mori nachádza. To, že ho je tam dosť, je dobre známy fakt, no toľko odpadu pokope ešte nikdy predtým nevidel. Pravdepodobne ho tam z pevniny zaniesli silné búrky a lejaky.

Horner video zverejnil preto, aby sa ľuďom konečne otvorili oči. Podľa odhadov odborníkov množstvo plastového odpadu do roku 2050 preváži množstvo rýb s viac ako piatimi biliónmi kusov plastu, ktoré sa nachádzajú v svetových vodách už v súčasnosti.