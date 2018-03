Dievčina (22) poslala priateľa do mesta, aby jej kúpil legíny: Radšej si ich mala kúpiť sama

IPSWICH - Myslela si, že je to jednoduchá úloha, ktorú musí zvládnuť každý, no o opaku ju presvedčil rovno jej vlastný priateľ. Taylor ho poprosila, aby jej išiel do obchodu kúpiť legíny, no to, čo sa následne strhlo, nečakala ani v tom najdivokejšom sne.

Keď nedávno dvadsaťdvaročná Taylor-Anne Gallagherová poprosila svojho priateľa Tima Goddarda, aby jej kúpil v meste nový pár legín, predpokladala, že to bude záležitosť, ktorú vybaví za pár minút. No nemohla sa mýliť viac! Keď totiž bola v práci, začali jej od Tima chodiť esemesky, ktoré dokázali, že to, čo žena považuje za maličkosť, môže znamenať pre muža neriešiteľný rébus.

Dievčina chcela len obyčané čierne „elasťáky”, no jej priateľ to videl inak. V sérii správ, ktoré Taylor poslal, napríklad stálo: "Existuje toľko typov legín. Prečo je to tak? Chceš legíny po členky alebo tie, kde sa nepíše, že sú dlhé až po členky? Chceš legíny so zipsom? Prečo majú vôbec legíny zips? Toto snáď nie je pravda. Nechápem, prečo existuje osemtisíc rôznych druhov legín."

When you ask your boyf to pick you up a pair of leggings whilst he’s in town pic.twitter.com/zXaVC4KCuj — tay (@MissTayl0rAnne) 25. februára 2018

Keďže bola ale v tom čase Taylor v práci, nemohla Timovi odpovedať. Esemesky si prečítala až počas obedňajšej prestávky a musela sa smiať. Neskôr ich zverejnila na Twitteri, kde zožali veľký úspech, najmä medzi ženami, ktoré prežili niečo podobné so svojimi polovičkami. Gallagherová sa nakoniec svojich legín predsa len dočkala, Timovi sa podarilo túto misiu doviesť do úspešného konca.