Vedcov totálne prekvapil výsledok štúdie o mužoch a ženách: Nežné pohlavie má v TOMTO navrch

Vedci zdôraznili, že obe pohlavia majú v hygiene čo doháňať. Zatiaľ čo 11 percent pozorovaných mužov si ruky neumylo vôbec, u žien to boli len tri percentá. Vodou a mydlom si ruky umylo 82 percent žien, ale len 51 percent mužov. "Študenti fakulty psychológie postávali čo najnenápadnejšie na záchodoch v reštauráciách rýchleho občerstvenia, na odpočívadlách, staniciach i v menze," uviedol vedúci štúdie Frank Musolesi. Odborníci nedokážu odhadnúť, ako by sa výsledky zmenili, keby boli pozorovaní ľudia pri umývadle úplne sami.

Výskum dospel k ešte výraznejším rozdielom v hygienických návykoch mužov a žien než prieskum, ktorý v roku 2013 uskutočnila Spolková centrála pre zdravotnícku osvetu (BZgA). Takmer sto respondentov vtedy tvrdilo, že po použití toalety si umývajú ruky "takmer vždy". U žien to bolo dokonca 98 percent. Práve v zimnom období je podľa Musolesiho dôkladné mytie rúk dôležité. "Poučenie znie: Umývajte si dôkladne ruky a budete potrebovať menej liekov."

Pokiaľ by sa ľudia z heidelberského skúmania zrátali, nemylo by si ruky po použití WC zhruba sedem percent z nich. 27 percent si opláchlo ruky len vodou a približne 58 percent síce siahlo aj na mydlo, ale neumylo si ruky s požadovanou dôkladnosťou. Len približne osem percent si umylo ruky tak, ako to doporučuje BZgA - najmenej dvadsať sekúnd vodou i mydlom a nielen dlane, ale taktiež priestory medzi prstami.

V inom prieskume agentúry na tému mytia rúk uviedlo 87 percent ľudí, že si umývajú ruky pokiaľ možno mydlom. Ale len 38 percent respondentov dodržuje doporučený čas mytia. "Často sa zabúda na to, aká dôležitá je ochranná funkcia mytia rúk. Ten, kto si ruky zvyčajne umýva dvadsať až tridsať sekúnd dôkladne a s dostatočným množstvom mydla, môže seba aj ostatných ochrániť pred nákazlivými infekciami zažívacieho traktu, horných aj dolných dýchacích ciest a pokožky," poznamenala šéfka kolínskeho inštitútu. Dôkladným umývaním rúk sa podľa nej dá predísť nachladnutiu, chrípke či hnačkám.