Rodičia si všimli, že v ich dcére niečo rastie: Vyšetrenie odhalilo príšernú pravdu na FOTO

Prinsina matka počas tehotenstva nechodila na vyšetrenie ultrazvukom. V opačnom prípade by si lekári určite všimli, že sa v tele jej nenarodenej dcérky nachádza plod súrodenca. Sedem mesiacov po pôrode sa v panvovej časti bábätka objavil útvar a neprestával rásť. Rodičia preto vzali dievčatko do nemocnice, kde lekári odhalili zriedkavú anomáliu odborne nazvanú "foetus in foeto" alebo plod v plode. Jej príčinou je neúplné rozdelenie dvojčiat.

"Pacientke sme z tela vyoperovali nevyvinutý plod nenarodeného dvojčaťa, ktorý vážil 113 gramov," uviedol šéf lekárskeho tímu Rakesh Joshi. "Mal chrbticu, hlavu, mozgové tkanivá, končatiny a análny otvor."

Joshi dodal, že nález bol umiestnený medzi obličkami a črevami. Táto poloha komplikovala priebeh operácie, pretože plod sa doslova zakliesnil medzi obidve obličky Rathavavovej. Nakoniec všetko dobre dopadlo, dievčatko je v poriadku a zotavuje sa po náročnej operácii.