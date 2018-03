Nechutný DÔVOD, prečo by ste si nikdy nemali pohnevať hotelových zamestnancov

LONDÝN - Človek pri pobyte v hoteli očakáva aspoň nejaký ten štandard. Občas prídu hostia s netradičnou požiadavkou a ak aj vy patríte do tejto kategórie, zamestnancom ju vždy predneste slušne a s úsmevom. Inak sa môže stať, že hoci sa budú na vás usmievať, za vaším chrbtom budú pľuť jedovaté sliny. A to doslova.

Jacob Tomsky je expert na prevádzku hotelových zariadení, sám v tomto biznise pracoval viac ako desať rokov. Vystriedal všetky možné pracovné pozície - od chyžného, recepčného až po manažérske pozície. Nedávno vydal knihu Hlavy v lôžkach: Bezohľadné spomienky na hotely a takzvané pohostinstvo. V nej zhrnul svoje skúsenosti, ktoré nie vždy boli pozitívne.

Upozorňuje najmä na to, že hostia by si v žiadnom prípade nemali pohnevať hotelovú službu, ktorá doručuje jedlo až na izbu. "Ak ste na nich nepríjemní, môžu vám napľuť do jedla. Ostatne, tak ako v každej inej reštaurácii."

Tomsky vysvetľuje, že to ale nie je len o tom, či ste milí k pracovníkom hotela alebo nie. "Hotely sú hierarchia. Jeho zamestnanci sa radi rozprávajú o hosťoch, je to jedna z ich mála radostí. Zvesti o arogantných hosťoch sa šíria hotelom rýchlosťou blesku. Tí potom môžu očakávať zo strany zamestnancov nejakú pomstu. Napríklad v podobe donášky na izbu. Objednáte si raňajky alebo neskorú večeru a ak ste nepríjemní, vedzte, že vám ju určite donesú neskoro. A to je ešte ten lepší prípad," uzatvára svoje rozprávanie.