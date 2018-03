BRATISLAVA - Možno si to ani neuvedomujete, ale každý deň vykonávate tie isté činnosti. Ak by ste sa zamysleli, ako pravidelne ich opakujete a ako môžu ovplyvniť vaše zdravie, pravdepodobne by ste sa rozhodli o radikálnu zmenu. Pozrite sa, ako môžu aj zdanlivo nevinné maličkosti spôsobiť naozajstnú pohromu pre vaše zdravie a s čím sa treba už raz a navždy rozlúčiť.