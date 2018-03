Film Aféra v Pentagone

BRATISLAVA - Keď som otvorila dokument, v ktorom som začala recenziu písať, bola tam len jedna veta. História sa zrejme opakuje. To ešte nikto z nás netušil, koľko na nás tento týždeň dýchne zla a temna. Recenziu som chcela mať hotovú v pondelok, no stala sa tragédia a v záplave smútku a práce padli niektoré veci na druhú koľaj. Lebo história sa zrejme naozaj začína opakovať, a to tým najhorším spôsobom.