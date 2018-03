Extrémne nudný kolega: Desať zlozvykov, ktoré vám zaručia takúto povesť

BRATISLAVA - Čo by o vás povedali vaši kolega? Ste osobou, ktorý vždy radi stretnú a prehodia s ňou pár slov alebo vás len pozdravia a upaľujú preč? Myslíte si, že by o vás povedali, že ste príjemný a zaujímavý človek? Alebo by vás označili za nudného človeka, s ktorým sa radšej nepúšťajú do reči? Ľudia sa niekedy držia svojich zlozvykov, napríklad tých, ktoré uvádzame v článku nižšie. Vďaka nim si ale koledujú o nie povesť suchára. Týka sa to aj vás? Takto to môžete zmeniť.