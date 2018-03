BRATISLAVA - Všetci sme museli prejsť testami a jazdou, aby sme mohli dostať vodičák. Niekedy si však pri pohľade na vodičov na cestách kladiete otázku, kto im len preboha dal do rúk vodičský preukaz. Vybrali sme pre vás to najhoršie z najhoršieho, čo ľudia stvárali za volantom. Ich hlavné motto by sme mohli zhrnúť veľmi jednoducho. Pravidlá sú na to, aby sa porušovali.