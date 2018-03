Chlapec (†13) si dal v nemocnici raňajky, ktoré mu priniesla sestrička: Krátko nato bol mŕtvy

Svetovými médiami otriasa tragický škandál spred troch rokov. V austrálskej nemocnici Frankston prišiel v roku 2015 o život 13-ročný Louis Tate. Chlapec bol v nemocnici prvýkrát hospitalizovaný v októbri. Tate bol silný astmatik a danú nemocnicu už v minulosti navštevoval na pravidelne báze. Avšak posledná kontrola sa mu, žiaľ, stala osudnou.

Louis Tate (†13)

Nemocnica evidovala Louisove alergie a taktiež mala priamo od rodičov zoznam alergénov a potravín, ktoré ich syn za žiadnych okolností nemohol konzumovať. Napriek tomu umrel, keď mu v októbri 2015 naservírovala sestrička raňajky.

Chlapec bol veľmi alergický na mlieko, orechy a vajcia. Zahraničné médiá informovali, že chlapec sa dokonca sestričky opýtal, či má v pohári naozaj sójové mlieko. Sestrička ho uistila, že sa nemusí ničoho báť a nehrozí mu alergická reakcia. O chvíľu mu začali brnieť pery. Ďalšie faktory alergie boli malígna hypertermia a anafylaktický šok. Lekárom sa 13-ročného Louisa napriek veľkej snahe nepodarilo zachrániť.

Vyšetrovanie sa vlečie už 3 roky a stále nie je potvrdená oficiálna príčina jeho smrti. Pracovník, ktorý vykonal obhliadku mŕtveho tela, Phillip Byrne na súde uviedol, že nevie potvrdiť, či bolo spúšťačom alergie kravské mlieko alebo iný alergén. Prípad nie je do dnešného dňa uzavretý. Rodičia sa dodnes vyrovnávajú so smrťou svojho malého syna. Otec Louisa na súde povedal, že ak by ich syn nezjedol tie raňajky, dnes by bol nažive.

Rodičia zosnulého chlapca

Byrne dal na vedomie, že nemocnica, v ktorej Tate zomrel, aktuálne prechádza radikálnymi zmenami v stravovaní. Aplikuje sa v nej nový systém, ktorý je vraj pre pacientov bezpečnejší.