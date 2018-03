FOTO Archeológovia pracovali na ochrane chrámu: Zrazu narazili na významný objav

Archeológovia objavili hlavu a hruď sochy v chráme Kóm Ombo, keď pracovali na jeho ochrane pred podzemnou vodou, uviedlo egyptské ministerstvo pamiatok.

Egypt dúfa, že nové archeologické nálezy pomôžu do krajiny prilákať návštevníkov. Už teraz sa ale turistický ruch v Egypte pomaly spamätáva z následkov nepokoja v revolučnom roku 2011. Vlani príjmy vzrástli o viac ako 123 percent na 7,6 miliardy dolárov. Do Egypta prišlo približne 8,3 milióna návštevníkov, čo je ale stále menej ako v roku 2010, keď do Egypta zamierilo 14,7 milióna ľudí.

Najmocnejší vládca starovekého Egypta Ramzes II., ktorý je niekedy tiež označovaný ako Ramzes Veľký, bol tretím panovníkom 19. dynastie. Viedol niekoľko vojenských expedícií a rozšíril územie Egypta. Počas jeho vlády sa rozprestieralo od Sýrie po Núbiu. Jeho nástupcovia ho označovali za "významného predka".