SELFIE dievčiny v zrkadle dokonale mätie ľudí: Nevedia, čo sa deje s jej nohami

"Ak to neuvidím, tak tomu neuverím," takto rozmýšľajú všetci, ktorí sú si úplne istí tým, že zrak je to jediné, čomu sa dá veriť. Pri pohľade na fotografiu tejto mladej ženy sa však ich viera v neomylnosť zrakového vnímania zrejme naštrbí. Potvrdzuje to aj veľký počet užívateľov, ktorých zmiatla.

Kombináciu pásikov a fotografovaním pod správnym uhlom sa jej podarilo odpútať pozornosť od mohutného svetra, ktorý mal byť pôvodne na fotke dominantný a pri pohľade na selfie všetkých upútajú najmä jej tenučké nožičky. Optická ilúzia vznikla vďaka vertikálnemu pásu na teplákoch.