VIDEO Mladík si dohovoril rande s kráskou: Vôbec si nevšimol, že je na nej niečo poriadne čudné

BALTIMORE - Modelka Joy Jewellová si dohovorila rande cez mobilnú aplikáciu Tinder a vyrazila naň tak, ako ju všemohúci stvoril. Napriek tomu, že celý čas bola na ňom úplne nahá, jej nový priateľ si nič nevšimol. Bodypainting, do ktorého zahalila svoje zvodné telo, bol naozaj profesionálny.

Joy si nedohovorila rande naslepo po prvý raz. Nikdy však neurobila to, čo naposledy. Napadlo jej, že osloví Jen Seidelovú a jej dcéru, aby sa realizovali na jej tele a "obliekli" ju do bodypaintingu. Chcela totiž vyskúšať, ako na všetko zareaguje mladík, s ktorým mala ísť na schôdzku. "Napísal o sebe, že je komik a rád zabáva ľudí. Tak som chcela vyskúšať, aké je to naozaj s jeho zmyslom pre humor," hovorí modelka.

Po dvojhodinovej práci vznikol úžasný outfit s dokonalým topom a roztrhanými džínsami. Jewellová v ňom vyzerala úžasne a prvý pohľad na ňu v ničom nepripomínal, že je úplne nahá. Zahalená v dlhom kabáte sa potom s autorkami diela a so skrytou kamerou vybrala do obchodného centra, kde si počkala na svojho nápadníka. Muž si nič nevšimol ani po tom, ako si vyzliekla kabát a s nahým zadkom sa promenádovala medzi obchodmi.

Nevšímaví boli aj okolití ľudia. Mladíka zrejme uchvátili najmä modelkine oči, keďže nič nezaregistroval ani pri popíjaní kávy, keď nahá Joy sedela priamo oproti nemu a delil ich iba krátky stôl. Dokonca jej polichotil, že má na sebe pekný top.

​

Jewellovú po dlhšom čase odhalila až skupina dievčat, ktoré jediné si všimli, že je nahá a požiadali ju o selfie. Až to prinútilo mladíka dôkladne si prezrieť, čo má vlastne jeho partnerka na sebe. Joy mu všetko prezradila, keď vyšli spolu von a kvapky dažďa pomaly kúsok po kúsku odhaľovali jej tajomstvo.