NEW YORK - Jonathan Yaney si ako mnohí ďalší myslí, že technológia, ktorá nás v súčasnosti dostáva do vesmíru napreduje len veľmi pomaly. Prístup do vesmíru je veľmi drahý a potrebujeme znížiť náklady na vynášanie nákladov na orbitu aspoň na desatinu. Na rozdiel od SpaceX, ktorá sa o to isté pokúša optimalizáciou fungovania súčasnej technológie, on skúša úplne iný spôsob.