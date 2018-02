VIDEO Koniec slobôd v Nemecku: Požiar odštartoval vzostup Hitlera, založili ho nacisti?

O tom, kto skutočne za požiarom symbolu nemeckej demokracie stál, sa dodnes len špekuluje. Rad historikov sa domnieva, že oheň, ktorý budovu zničil len tri týždne po vymenovaní Adolfa Hitlera kancelárom, založili sami nacisti, jasné dôkazy sa ale nájsť nepodarilo.

Okno, cez ktoré mal Van der Lubbe vstúpiť do budovy



Isté ale je, že udalosť využili Hitlerovi stúpenci k prenasledovaniu svojich oponentov. Následná vlna zatýkania postihla predovšetkým komunistov, v priamej súvislosti s požiarom boli zatknutí štyria muži.

Medzi nimi bol najznámejší bulharský revolucionár Georgi Dimitrov. Súd s nimi sa začal v septembri 1933 v Lipsku, réžia procesu sa ale Hitlerovým nohsledom úplne nepodarila. Štvoricu aj vďaka majstrovsky vedenej Dimitrovovej obhajobe oslobodili - počas procesu okrem iného v ostrej slovnej prestrelke rozzúril do nepríčetnosti Hermanna Göringa.

Horšie dopadol duševne vyšinutý Holanďan Marinus van der Lubbe, ktorý bol chytený na mieste požiaru s niekoľkými nepoužitými podpaľovačmi a bol popravený.