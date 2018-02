NEW YORK - Pred desiatimi rokmi sa Robert Bigelowe domnieval, že ho delí len krôčik od životného úspechu. Jeho spoločnosť chcela prevádzkovať dve malé vesmírne stanice na obežnej dráhe. Plánom bolo dostať tam do roku 2010 záujemcov z radov širokej verejnosti. Nevyšlo to, čiastočne kvôli kolapsu globálnej ekonomiky.