Fascinujúce VIDEO zo 60. rokov: Takto chceli vedci zaručiť ľuďom nesmrteľnosť

PHOENIX - Unikátne zábery staré viac ako polstoročie dokumentujú snahu amerických vedcov o kryokonzerváciu, ktorá by v budúcnosti mohla umožniť ľuďom vracať sa z ríše mŕtvych. Žena zabalená v alobale si líha do kapsule, ktorá by sa mala stať prechodným domovom na budúce desaťročia pre ľudí túžiacich po nesmrteľnosti.

Krátke video zo 60. rokov minulého storočia zachytáva prácu Kryonickej spoločnosti v meste Phoenix v americkom štáte Arizona. Tím odborníkov sa na ňom snaží dať dokopy revolučné zariadenie, ktoré by dokázalo zmrazovať ľudí. Zástupcovia kryoniky totiž veria, že práve zmrazovanie biologickej hmoty (v tomto prípade človeka) je odpoveďou na to, ako dosiahnuť nesmrteľnosť.

Modelka vo videu ukazuje, ako zmrazenie prebieha. Líha si do dlhého kovového valca, pričom je celá zabalená do alobalu. Na záberoch ďalej vidno aj interiér a exteriér laboratória, v ktorom experiment prebiehal. "Mrznúca kvapalina nahrádza krvný obeh, objekt musí byť zabalený do staniolu a umiestnený do kapsule s teplotou -220 stupňov Celzia," znie vo videu.

Myšlienka kryoniky bola prvýkrát predstavená v roku 1962 Robertom Ettingerom, zakladateľom Kryonického inštitútu, v knihe Vyhliadky na nesmrteľnosť. Proces zahŕňa zmrazenie práve zosnulej osoby na hodnotu teploty kvapalného dusíka v snahe uchovať telo na dobu neurčitú. V súčasnosti ale podľa expertov nie je kryoprezervácia ľudí možná.

Na celom svete sa doteraz dalo zmraziť zhruba 350 ľudí, dúfajúc, že ich jedného dňa zase oživia. Prvým človekom ktorý podstúpil kryogenické zmrazenie, bol doktor James Bedford (72), lektor psychológie z Kalifornie. Stalo sa tak 12. januára 1967. Trpel rakovinou obličiek, ktorá metastázovala do pľúc. Za zákrok nič neplatil, financovala ho Spoločnosť pre predĺženie života. Bedford stále leží v krypte plnej tekutého dusíka v meste Scottsdale v Arizone.