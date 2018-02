FOTO Mladík (†29) chodil na veľkú len raz do mesiaca: Vytiahli z neho črevo s 18 kg exkrementov

Naozaj mu nebolo čo závidieť. Muž, ktorý žil v devätnástom storočí a jeho identitu sa nepodarilo zachovať, trpel Hirschprungovou chorobou, čo je vrodené ochorenie hrubého čreva. Dochádza k nemu vtedy, keď sa nervové bunky v jeho stene dostatočne nevyvinú, čo spôsobí nepriechodnosť čriev.

V našom prípade bol chlapík po narodení úplne v poriadku, prvé príznaky sa podľa odborníkov z College of Physicians of Philadelphia, ktorí o ňom informovali, začali objavovať, keď mal zhruba rok a pol. Ako rástol, trpel čoraz väčšou zápchou a jeho brucho sa abnormálne zväčšilo. Ako šestnásťročný už chodil na veľkú potrebu iba raz do mesiaca.

A hoci lekári vedeli o tom, že má choré črevá, operovať ho vzhľadom na pokrok v medicíne v tej dobe by bolo veľmi riskantné. Namiesto toho, aby sa mladíkovi snažil niekto pomôcť, skončil v múzeu, kde ho vystavovali ako "Balónového muža".

​

Tento chudák zomrel ako 29-ročný v roku 1892. Našli ho mŕtveho na toalete, kde sa snažil vyprázdniť. Pri pitve z neho vybrali hrubé črevo, ktoré bolo plné exkrementov vážiacich 18 kg. Priemer čreva v tom najširšom mieste dosahoval až 76 cm. V súčasnosti ho vystavujú v múzeu Mütter v americkej Philadelphii.

Našťastie, vďaka medicínskemu pokroku už viac nie je Hirschprungova choroba smrteľná. Zvyčajne ju lekári zachytia veľmi skoro a následne liečia operačným zákrokom ešte keď sú pacienti veľmi malí.