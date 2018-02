FOTO Žena sa zobudila po prepitej noci s opicou: Pozrela do mobilu a neverila vlastným očiam

Dvadsaťdvaročnej Moyi Lothian McLeanovej sa podaril výborný ťah, keď začala v opitosti fotografovať zamestnancov Ali Baba Kebab House v Dalstone vo východnej časti Londýna. Zo svojej návštevy reštaurácie rýchleho občerstvenia si vraj vôbec nič nepamätá, pretože keď do nej vstúpila, mala vraj už poriadne "nakúpené". Napriek jej stavu (alebo práve kvôli nemu) nabrala odvahu a začala fotiť mužov, ktorí ju obsluhovali.

Passed out fully clothed last night for the first time but somehow also managed to upload a full photoset from my local kebab place which I don't remember either doing or taking in the first place pic.twitter.com/KQ93zUAoGN