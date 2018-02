FOTO Milenci stroskotali a uviazli na opustenom ostrove: Za svoj život vďačia štyrom písmenám

Rybačka neďaleko pobrežia austrálskeho štátu Queensland mohla mať pre jeden pár tragický koniec. Ničivej sile búrky totiž neodolala päťmetrová rybárska loď, v ktorej sa viezli. Odhodila ju do jedného zo skalných útesov neobývaného ostrova Avoid Island a úplne ju zničila. Dvojica tak bola prinútená stráviť zvyšok noci na ostrove a bezradne dúfať, že čoskoro dorazí pomoc. Ráno do piesku na pláži napísali odkaz "HELP" (Pomoc) a začali vysielať núdzový signál. Našťastie ho zachytili záchranári a okamžite leteli zúfalcom na pomoc.

#RACQ #CQRescue has located two people who activated an EPIRB after becoming stranded on Avoid Island 100km south of Mackay when their dinghy was damaged. pic.twitter.com/cticIo0H2d