Vedci vo vytržení: Testujú liek, ktorý za jeden deň zatočí s najväčším postrachom zimy

TOKIO/PRAHA - Japonská farmaceutická spoločnosť Shionogi vyvinula prípravok, ktorý podľa doterajšieho testovania dokáže zlikvidovať vírus chrípky počas jediného dňa. Informoval o tom denník The Wall Street Journal (WSJ), podľa ktorého sa účinnosť lieku experimentálne preveruje na japonských a amerických pacientoch. Podľa šéfa českej Asociácie inovatívneho farmaceutického priemyslu môže byť radosť predčasná, avšak ak sa potvrdí, že liek má deklarované vlastnosti, bol by pri liečbe chrípky veľmi užitočný.

Posledné klinické testy podľa amerického denníka ukázali, že jediná dávka preparátu firmy Shionogi dokáže vírus zabiť v priemere počas 24 hodín. To je oveľa rýchlejšia účinnosť, než akú majú iné protichrípkové lieky, ktoré sú na trhu, vrátane Tamiflu. Rýchla likvidácia vírusu by podľa výrobcu mohla znížiť jeho nákazlivosť.

Shionogi uvádza, že jej produkt je účinný pri aplikácii jedinej dávky. Pokiaľ ide o Tamiflu, pacienti musia brať dve dávky denne počas piatich dní.

"Údaje, ktoré sme videli, vyzerajú veľmi sľubne," citoval WSJ Martina Howella Friedea, ktorý je vedúcim poradcom Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) v oblasti očkovacích látok, vrátane prípravkov proti chrípke. "Mohol by to byť prielom v spôsobe, akým chrípku liečime," dodal Friede.

"Pri podobných správach musíme byť zdržanliví. Vývoj liekov je veľmi náročným odvetvím aj v neskorších fázach testovania sa môže ukázať, že výsledky nie sú také dobré, ako sa čakalo. Alebo sa môže prísť na závažné nežiaduce účinky, ktoré nasadeniu lieku v praxi zabránia," povedal riaditeľ Asociácie inovatívneho farmaceutického priemyslu Jakub Dvořáček.

Japonský úrad pre liečivá podľa Shionogi mieni nový medikament schváliť na použitie v Japonsku už v marci. WSJ ale poznamenal, že úrad sa k tejto informácii zatiaľ odmietol vyjadriť. Pokiaľ ide o použitie lieku v USA, žiadosť o schválenie výrobca zamýšľa podať v lete. Rozhodnutie amerických úradov sa však nečaká skôr ako v budúcom roku. Podľa Dvořáčka je predčasné sa radovať, kým liek neschvália tieto inštitúcie v USA a Európska agentúra pre lieky.

Vývoj liekov na chrípku ide v súčasnej dobe veľmi dopredu. "Chrípka sa rovnako ako iné bežnejšie vírusové nákazy tradične lieči symptomaticky. Ale možno sa raz budú bežne nasadzovať antivirotiká, ktoré množenie vírusov v tele zastavia," uviedol Dvořáček. Najmä ohrozené skupiny, ako sú seniori alebo pacienti s chronickými chorobami, by podľa neho mali využiť možnosť očkovania.

Vakcínu proti chrípke je nutné aplikovať každoročne, pre každú sezónu sa vytvára nové zloženie podľa cirkulujúcich podtypov chrípky. Jej účinnosť je zhruba 60 percent, znižuje ale riziko zásadných komplikácií vedúcich k hospitalizácii alebo úmrtiu.

Každý rok chrípkou na celom svete ochorie desať až 15 percent populácie, až pätina sú deti. Závažnou formou ochorie tri až päť miliónov pacientov. Na následky chrípky zomrie každý rok 250-tisíc až 500-tisíc ľudí, súvisia s ňou asi dve percentá všetkých úmrtí.