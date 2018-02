Mamička nechala svoje deti bez dozoru a išla sa osprchovať: Keď vyšla von, skoro sa pozvracala

Ukrojiť si chvíľku pre seba, ak vychovávate malé deti, je priam nemožné a ak sa vám to predsa len podarí, môžete na to škaredo doplatiť. Presvedčila sa o tom mladá mamička z Veľkej Británie. Pred pár dňami spravila veľkú trúfalosť, keď si myslela, že nechať svoje dve deti bez dozoru ostane bez následkov.

"Chcela som dnes dobre vyzerať, tak som sa rozhodla, že si dám rýchlu sprchu a namaľujem sa. Za každú cenu," napísala Laura Mazzová na svoje facebookovej stránke Mum on the Run. Neskôr sa ukázalo, že jej slová boli priam prorocké. Keď totiž po pätnástich minútach vyšla z kúpeľne, prepadol ju strašný smrad. V bezpečnej blízkosti sa chichotali jej deti a tak bolo jasné, že môže čakať nejakú pohromu. Ako tak kráčala chodbou, zápach bol čoraz silnejší. Na stenách, podlahe, jednoducho všade, boli hnedé fľaky a čiary.

Laure najprv napadlo, že jej asi dcéra ukradla mejkap, alebo by to mohla byť aj čokoládová poleva, pretože videla, ako si deti lížu ruky. No nič z toho nevysvetľovalo ten otrasný odor. Vtom jej to došlo - boli to stopy hovienok, ktoré deti rozmazali po celom dome! "Bolo to všade, deti si to rozotreli po svojich telách, mali to v ústach, na stenách. Sofia si dala dolu plienku a jej obsahom jednoducho vyzdobila dom. So svojím dielom bola nanajvýš spokojná a jej brat tiež," pokračuje Mazzová.

Nasledovalo upratovanie, počas ktorého sa Laura podľa vlastných slov päťdesiatkrát takmer pozvracala. Načasovanie tejto smradľavej katastrofy nemohlo byť horšie, rodina totiž dom akurát predáva. "Práve z tohto dôvodu nikdy nenechávam svoje deti bez dozoru, pretože keď tak urobím, prídem o sny," uzatvára svoje humorné rozprávanie Mazzová.