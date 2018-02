Vedci zistili, koľko peňazí ľuďom treba na to, aby boli spokojní: Stačila by vám táto suma?

WEST LAFAYETTE - Téma finančnej spokojnosti zaujala pracovníkov Purdue University v americkom štáte Indiana. Svojím výskumom zisťovali, aká čiastka by stačila účastníkom štúdie na to, aby mohli spokojne a pohodovo žiť. Výsledky potvrdili, že peniaze sú iba časťou ľudského šťastia, sami osebe ho nezaručujú úplne.

Známou frázou, že peniaze nie sú všetko, sa oháňajú najmä tí, ktorí ich majú priveľa. Určite nie sú zárukou šťastia, ale ak nemusíte v ruke obracať každý cent, život je jednoduchší a tým pádom aj pohodovejší. Pracovníci univerzity v meste West Lafayette sa nedávno snažili zistiť, aký príjem by dokázal opýtaným zabezpečiť spokojný život bez stresu a strachu z budúcnosti. Svoj výskum realizovali prostredníctvom agentúry Gallup World Poll, ktorá oslovila 1,7 milióna respondentov v 164 krajinách sveta. "Pýtali sme sa na to, koľko peňazí by prinieslo ľuďom spokojnosť a naplnilo ich šťastím. Nechceli sme, aby ľudia uvedenú sumu spájali s blahobytom, ale s pocitom uspokojenia a radosti," uviedol vedúci výskumného tímu Andrew Jebb.

Výsledky boli v jednotlivých častiach sveta rozdielne a odpovede sa líšili aj podľa toho, či už mali opýtaní založené rodiny alebo boli bez záväzkov. "V jednotlivých regiónoch existovali výrazné rozdiely. Je to však pochopiteľné, pretože chudobnejšie regióny sa chcú životnou úrovňou vyrovnať tým vyspelejším," hodnotí výsledky Jebb.

Obyvatelia Severnej Ameriky uviedli, že emočnú pohodu by im zabezpečil príjem vo výške od 65 000 do 75 000 dolárov (52 675 - 61 000 eur). Vo východnej Ázii, v západnej a severnej Európe, v Austrálii a na Novom Zélande sa respondenti zhodli na sume 50 000 dolárov (40 520 eur). V Severnej Afrike a oblasti Stredného východu by sa zas opýtaní uspokojili so sumou od 110 000 do 125 000 dolárov (89 140 - 101 297 eur).

Výskumníci vyhodnotili, že rozdiely medzi prahovými hodnotami uvedených finančných čiastok boli ovplyvnené aj momentálnym zárobkom opýtaných. Paradoxné je, že tí, čo zarobili viac, častejšie uvádzali, že sú menej spokojní. Dôvod je jednoduchý; vo chvíli, keď ľuďom dokáže príjem zabezpečiť základné životné potreby, akými sú strava, bývanie a cestovné náklady, sa začínajú porovnávať s tými, čo majú ešte viac a snažia sa im vyrovnať. Otázka spokojnosti s peniazmi, ktoré ľudia majú, je preto veľmi diskutabilná a znovu sa potvrdilo, že najšťastnejší ľudia sú tí, čo sú spokojní bez ohľadu na to, koľko peňazí majú.