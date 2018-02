Dlhoročný výskum odhalil päť šokujúcich tipov, ako žiť dlhšie: Takto sa vyhnete predčasnej smrti

Tridsaťročný výskum, ktorého výsledky boli prezentované na najväčšej vedeckej konferencii v texaskom Austine, mnohých prekvapí, pretože dokázal, že štíhli ľudia v staršom veku umierajú skôr než ich rovesníci s kilami navyše. Skúmaní boli jedinci vo veku od 55 do 100 rokov. Paradoxne, k dlhému životu podľa vedcov dopomáha aj 15-minútové pravidelné cvičenie a pitie dvoch šálok kávy denne.

Z výskumu ďalej vyplynulo, že ľudia, ktorí pili primerané množstvo alkoholu, či už jeden až dva poháre piva alebo pohár vína denne, sa dožívali vyššieho veku ako úplní abstinenti. Ľudia konzumujúci 200 až 400 mg kofeínu za deň taktiež potvrdili svoju dlhovekosť.

Odborníci taktiež prišli na to, že nadváha je pre organizmus problémom len do osemdesiateho roku života. Po dovŕšení tohto veku existuje u obéznejších ľudí v porovnaní s ostatnými o tri percentá menšie riziko, že umrú predčasne. "U starších ľudí s príliš nízkou hmotnosťou príliš malou váhou sa riziko úmrtia zvyšuje až o 50 percent. Nie je zlé byť štíhly, pokiaľ je človek mladý, ale nie je to dobré vo vyššom veku," poznamenala neurologička Claudia Kawasová. "Ako starneme, naše telo sa snaží nabrať kilá, je to prirodzené. Obezita však prirodzená nie je. No keď dosiahneme vek 60 až 70 rokov, je dobré pribrať. Ak sa chcete dožiť vysokého veku, je najlepšie pribrať päť kíl v priebehu desiatich rokov," dodala.

Prekvapivo možno vyznie aj zistenie, že vitamíny A, E, C či kalcium, rovnako ako pravidelné pitie čaju, nemá na dlhovekosť nijaký účinok. Zato cvičenie áno. Nemusí ísť pritom o 45 minút intenzívneho cvičenia, stačí prechádzka. Podľa Kawasovej je kľúčom k dlhšiemu životu aj pravidelná interakcia s inými osobami. Okrem toho by sa mal človek po celý deň niečím zamestnávať.

Ako znížiť riziko predčasného úmrtia: