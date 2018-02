Žena (33) začala zarastať ako chlap: Po rokoch strachu odložila žiletku, výsledok na FOTO

Leah má syndróm polycystických vaječníkov, hormonálnu poruchu, ktorá môže spôsobiť hirzutizmus alebo abnormálny rast chlpov mužského typu.

"Nikdy som nevidela ženy, ktoré vyzerajú ako ja. Tak som sa hanbila, že som o tom nechcela hovoriť. Moja cesta k zvládnutiu tejto hanby a rozpakov bola ukrývať sa. Môj dlhotrvajúci cieľ bol prežiť deň, aby si nikto nevšimol, aká som chlpatá," citoval portál dailymail.co.uk Leah s tým, že sa u nej prejavila úzkosť a malo to veľký vplyv na jej duševné zdravie.

Už na strednej škole si spolužiak všimol chlpy na jej tvári a skupinka dievčat sa jej potom posmievala a nazývala ju chlapom. Cítila sa zahanbená a vystrašená. Strach ju dohnal až tak ďaleko, že sa prvýkrát bozkávala ako 27-ročná a zubárovi sa vyhýbala 12 rokov.

Počas celého roka nosila dlhé nohavice a mikiny, aj keď vonku pálilo slnko a ľudia sa jej pýtali, prečo má na sebe toľko oblečenia. "Bola som naozaj presvedčená o tom, že by som stratila svojich priateľov a moja rodina by ma odmietla a ja by som nebola schopná získať si prácu alebo priateľa - musela by som prežiť svoj mizerný život sama," vysvetlila Leah.

V decembri 2015 ju zrazilo auto, keď prechádzala cez cestu a do nemocnice ju musela odviezť sanitka. Záchranári jej rozstrihali šaty a podstúpila operáciu. Ľudia tak prvýkrát videli zblízka jej strašné ochlpenie. "Uvedomila som si, že nikoho nezaujíma, ako som vyzerala, ale videli ma ako človeka. Skutočne mi to pomohlo prekonať to," dodala odvážna mladá žena.

V tom čase sa taktiež začala stretávať s mužom, ktorý považoval jej ochlpenie za atraktívne. Hoci už nie sú spolu, považuje to za dobrú školu, ktorá jej pomohla posunúť sa ďalej. Uvedomila si, že problém nebol v samotnom ochlpení, ale v tom, ako ho vnímajú ostatní. Vtedy si povedala: "To stačí!"

Pred viac ako rokom si prestala chlpy holiť, začala nosiť topy bez rukávov a na verejnosti ukazuje nohy. Vlani v lete si prvýkrát obliekla bikiny a na Instagrame zdieľa svoje fotografie. Rozhodla sa taktiež, že dá výpoveď a vráti sa na vysokú školu, kde študuje sociálnu prácu a nedávno získala zamestnanie, kde sa stará o autistické deti.

"Samozrejme, že ľudia zízajú alebo sa ma pokúšajú odfotografovať, ale rátam s tým, pretože nikdy nevideli ženu, ako som ja. Mávala som strach, že si ľudia všimnú moje chlpy, ale teraz ich nechávam rásť. Som jedinečná a je to v úplnom poriadku," hovorí Leah, ktorá si holí jedine tvár, lebo sa jej páči viac bez chlpov. Kedysi to však robila niekoľkokrát za deň, teraz raz za pár dní.

"Dúfam, že zdieľanie môjho príbehu dá druhým odvahu. A ženám, ktoré majú hirzutizmus, odkazujem, nie ste samy," uviedla Leah na záver.