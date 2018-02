Továreň na deti: FOTO Mladý boháč (28) urobil čosi nevídané, nechal si porodiť 16 potomkov

BANGKOK/TOKIO - Thajský súd odovzdal japonskému podnikateľovi do rodičovskej starostlivosti 13 detí, ktoré mu na klinike umelého oplodnenia v Thajsku porodili náhradné matky. Prípad sa ťahá od roku 2014, kedy thajská polícia počas razií proti obchodu s náhradným rodičovstvom objavila deti v jednom z bytov v Bangkoku. Podľa britského denníka The Guardian chcel Japonec veľa potomkov, aby im v budúcnosti mohol odovzdať svoje rozsiahle imanie.

"Vďaka šťastiu a možnostiam, ktoré môže deťom poskytnúť ich biologický otec, ktorý nemá jediný záznam v trestnom registri, sa súd rozhodol odovzdať mu do starostlivosti všetkých 13 detí počatých vďaka náhradnému rodičovstvu," cituje z rozhodnutia súdu spravodajský server BBC.

Náhradné matky v Thajsku porodili Mitsutoki Shigetaovi (28), synovi bohatého IT magnáta, celkom 16 detí, tri z nich získal do starostlivosti už v roku 2015. So žiadosťou o ich pridelenie sa na súdy obrátil v roku 2014 krátko po tom, čo z Thajska utiekol. Polícia ho vtedy podozrievala z obchodovania s ľuďmi.

Prípad vyvolal veľkú mediálnu pozornosť.

Prípad sa stal známym pod označením Továreň na deti. Spolu s jemu podobnými incidentmi viedol v Thajsku k zákazu poskytovať služby náhradného rodičovstva cudzincom.