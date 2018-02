Časté zranenie, ktoré si ženy privodia pri sexe, a ani o tom nevedia: 24 hodín utrpenia

Ilustračné foto

BRATISLAVA - Sex nemusí vždy so sebou prinášať iba potešenie, uvoľnenie, rozkoš a vášnivé vyvrcholenie. Veľmi často je aj synonymom bolesti, kŕčov a krátkodobého krvácania mimo menštruačného cyklu. Môže za to zranenie, ktoré si privodzuje pohlavným stykom viac žien, než by ste si mysleli.