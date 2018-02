Adrian (†39) dovolenkoval v Hurghade, nečakane zomrel: Nemali peniaze na liečbu, vypli prístroje

HURGHADA - Choroba, ktorá ukončila dovolenku tridsaťdeväťročného Brita v rezorte na pobreží Červeného mora, by možno nemala tragický koniec, keby do hry o jeho život nevstúpili peniaze. Napriek tomu, že od nepríjemnej udalosti ubehol už takmer rok, doťahovanie sa s poisťovňou a samotné vyšetrovanie nie je stále ukončené.

Za peniaze si vraj zdravie nekúpime, tak znie staré príslovie. Jeho pravdivosť je však poriadne naštrbená po zverejnení prípadu Adriana Kinga, ktorý skonal minulý rok v máji počas dovolenky v Hurghade. "Boli sme na výlete. Jazdili sme na štvorkolkách a na ťavách a zrazu mi Adrian povedal, že sa chce vrátiť do hotela, pretože mu zostalo zle," spomína si na poslednú dovolenku priateľka Nicole.

Vtom odpadol. Muža rýchlo na jednej štvorkolke previezli do hotela a odtiaľ ho vzala sanitka do nemocnice. Tam zistili, že mužovi prestávajú pracovať obličky, preto bol okamžite napojený na prístroj a urobili mu dialýzu. Kingov otec pricestoval do Egypta hneď po incidente a keď si vypočul vyhlásenie lekára, zostal ako omráčený. "Oznámil mi, že synova poisťovňa odmieta financovať jeho liečbu, pretože mal v krvi nejaký alkohol," hovorí roztrpčene. Lekár rodičom pacienta vraj navrhol, že ak chcú, aby liečba pokračovala, musia okamžite zaplatiť 7000 libier (7890 eur). "Povedal som, že toľko peňazí pri sebe nemám a odišiel som z izby. Hneď po tom, ako som opustil izbu, on prístroje vypol a môj syn zomrel."

Do prípadu sa obul britský vyšetrovateľ Simon Webster a jeho vyšetrovanie stále nie je ukončené. Chýba mu totiž stanovisko poisťovne, o ktoré žiada už niekoľko mesiacov. "Viem len toľko, že poisťovňa trvala na zastavení liečby po tom, ako bolo zistené, že nebohý mal v krvi alkohol," hovorí. Lenže poisťovňa zatiaľ nič také nepotvrdila ani nevyvrátila.

Nepochopiteľný je však aj unáhlený postup personálu nemocnice. "V nemocnici mali problém dohovoriť sa anglicky. Možno všetko zle pochopili. Adrianov otec neodmietol liečbu a nesúhlasil s odpojením prístroja. Len povedal, že nemôže zaplatiť hneď. Niečo také predsa nemohli urobiť bez písomného súhlasu," uviedla priateľka zosnulého.

Nemocnica sa bráni tým, že Adrianovi náhle zlyhalo srdce a za jeho smrť nie je zodpovedné žiadne vypnutie prístroja. Websterovi vadí aj to, že nedostal možnosť obhliadnuť mŕtve telo, pretože ho okamžite zabalzamovali a pripravili na prevoz do Británie. Takto nie je možné dopátrať sa k skutočnej príčine smrti. "Áno, je možné, že príčinou smrti je kombinácia zlyhania obličiek, ktoré sa prejavilo kolapsom v horúcej púšti, ale aj nedostatočná lekárska liečba," domnieva sa.