Ľudia prehovorili o svojich skúsenostiach so švédskou trojkou: Bolo to drsné, nevládzem chodiť

Čo všetko prežili tí, ktorí si k sexu prizvali niekoho tretieho? Ako vnímajú svoj sexuálny život po tejto skúsenosti? Je bohatší alebo ich naopak poriadne sklamal? O švédskej trojke snívajú mnohí, no podľa sexuológov je viac tých, ktorí o ňom iba teoretizujú, než tých, ktorí ho aj vyskúšajú. Nedávno bola na portáli Whisper spustená diskusia na túto tému a zopár užívateľov sa podelilo so svojimi skúsenosťami, ktoré sú naozaj pestré.

1. Po prvý raz som to vyskúšala včera večer. Viac ma priťahovala ona ako on.

2. Mal som prvú trojku vtedy, keď som chcel zabudnúť na svoju ex. Môj problém to nijako nevyriešilo, ale aspoň som sa cítil chcený a žiadaný a bolo to fajn.

3. Som letuška a mala som prvú trojku s kapitánom a prvým dôstojníkom.

4. Práve som to vyskúšala a nevládzem chodiť.

5. Moja prvá trojka sa skončila neočakávane. Spomienky na ňu sú priam hororové a neustále ma strašia v mojej mysli.

6. Po prvý raz to bolo s kamarátom a jeho tehotnou manželkou. Zopakovali sme si to aj po narodení bábätka. Až vtedy som súhlasil s tým, aby sme boli pri tom úplne nahí.

7. Môj a manželov prvý pokus o trojku skončil fiaskom. Kopla som ho náhodou do semenníkov tak nešťastne, až sa zložil a nedokázal pokračovať.

8. Prvý raz sme to skúsili s mojou spolubývajúcou. Boli sme také nervózne a chceli sme sa pripraviť, preto sme sa vyobliekali do vhodných nohavičiek.

9. Pri prvej trojke išiel môj priateľ viac po mužovi, ktorého sme do nej prizvali, než po mne. Tak som sa radšej potichu vytratila

10. Máme s priateľom za sebou prvú skúsenosť a je skvelá. Avšak dievča, ktoré sme si pozvali, zrejme také nadšené nie je. My sme si to užili a na ňu už potom nezostalo veľa času.

11. Sex v trojici nám pomohol so vzťahom, môžeme ho iba odporučiť.

12. Bolo to úžasné, musím vyskúšať aj swingers.

13. Prvú trojku som mala práve včera. Išla som do toho s mojimi dvomi najlepšími priateľmi. Čo som to len urobila?

14. Skúsila som to a je mi jasné, že všetky pornografické filmy sú fake. Veď to bolo také náročné a trápne!