VIDEO Mladík si chcel lúpež okoreniť pornom: Osudová masturbácia, dostala ho šálka čaju

Sex nepatrí na pracovisko, to je stará známa vec. Platí to aj v tomto nezvyčajnom prípade. Dvadsaťosemročný Alan Estrada minulý týždeň násilne vnikol do obchodu Lisy a Steva Mirizziovcov. Ten sa nachádza pod ich bytom v Los Angeles. Po tom, ako ukradol hotovosť a nejaké kreditky, usúdil, že je čas odmeniť sa. Rozhodol sa preto pozrieť si porno na počítači, ktorý si všimol v kancelárii manželov. Pohodlne sa usadil, zapálil si, dal si na nabíjačku svoj vybitý mobil, ponoril si ruku do nohavíc a nechal sa unášať vzrušujúcim videom.

"Zišla som dolu, chcela som si uvariť čaj. Nechcela som veriť vlastným očiam. Za počítačom sedel muž, sledoval porno a masturboval," opísala nechutnú situáciu Lisa. Okamžite zakričala na manžela, ten dobehol aj so synom a lupiča spacifikovali.

Manželia si neskôr spomenuli, že muža videli už večer predtým, keď sa potĺkal pod oknami ich bytu. Momentálne je už v rukách polície, odcudzené veci boli vrátené ich majiteľom.