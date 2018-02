Päť konšpirácií, ktoré boli v skutočnosti pravdivé: Ľudský hyenizmus, ktorý sa naozaj stal

Elvis Presley stále žije, Jurij Gagarin nikdy neletel do vesmíru, ulice miest sú plné mimozemšťanov, ktorí nás testujú, dvojičky v New Yorku nespadli po náraze lietadiel, ale ich zlikvidovali explózie riadené zo zeme a mohli by sme pokračovať. Niektoré konšpiračné teórie sú ako vystrihnuté z katastrofického filmu, my sa však spoločne pozrieme na tie, ktoré nie sú iba výplodom bujného snenia ich autorov, ale ich existenciu potvrdzujú záznamy v archívoch. Stávajú sa tak svedkami prejavov arogancie moci, neúcty k životu a ľudského hyenizmu.

CIA experimentovala s ovládaním mysle

Americká Ústredná spravodajská služba (CIA) figuruje v mnohých konšpiračných teóriách a nie vždy vo veľmi lichotivom svetle. Dokumenty zverejnené v sedemdesiatych rokoch odhalili, že v rámci série štúdií modifikácie správania, známej ako "Projekt MK-ULTRA", sa agentúra zaoberala experimentmi zameranými na ovládanie mysle. Neváhala pri tom použiť psychické mučenie, ožarovanie a terapiu elektrickým šokom.

V dokumentoch je dokonca uvedená informácia, že v období od roku 1953 až 1964 bolo vykonaných viac ako 150 pokusov na ľuďoch, ktorým dávkovali halucinogény, a to bez ich súhlasu a lekárskeho dohľadu. Experimentátori sa takýmto spôsobom snažili nájsť tzv. "sérum pravdy", ktoré by rozviazalo jazyk sovietskym špiónom a ich spojencom. Na pokyn riaditeľa CIA Richarda Helmsa stihli v roku 1973 väčšinu dôkazov o tomto neľudskom vyčíňaní zlikvidovať, takže údaje o obetiach nie sú známe.

Americká vláda sa zaoberala s UFO

Konšpiračné teórie o UFO, ktoré sa spájajú s Oblasťou 51 v Nevade, nemajú tiež ďaleko od pravdy. Vlani napríklad Pentagon potvrdil, že americká vláda vyšetruje "anomálne letecké hrozby". Takáto charakteristika nápadne pripomína súvislosti práve s UFO. V rokoch 2008 až 2011 odlial Program na identifikáciu hrozieb pre leteckú dopravu z ročného rozpočtu ministerstva obrany približne 22 miliónov dolárov. Podľa oficiálnych zdrojov je už tento program uzatvorený.

Americká vláda zamestnala po 2. svetovej vojne nacistických vedcov

Po porážke Nemcov v druhej svetovej vojne Američania využívali mozgový potenciál nacistických lekárov, technikov, chemikov a zbraňových expertov po tom, ako približne 1600 z nich prepravili na územie USA, a to napriek tomu, že mnohí boli odsúdení počas Norimberského procesu. Išlo o tzv. "Operáciu Paperclip". Prvá zmienka o tomto programe sa v americkej tlači objavila už v roku 1946. Niektorí z nemeckých vedcov mali byť dokonca zapojení aj do spomínaného Projektu MK-ULTRA a pomáhali Američanom pri hľadaní séra pravdy. Jedným z takto prepravených expertov bol aj raketový odborník Wernher von Braun. Pracoval ako riaditeľ divízie na rozvoj operácií armádnej balistickej rakety a participoval na dôležitých programoch NASA. Podieľal sa na vývoji prieskumnej rakety Jupiter-C, pristátí na Mesiaci a pri spustení prvej americkej družice. Operácia Paperclip inšpirovala aj režiséra Stanleyho Kubricka k natočeniu čiernej komédie Doctor Strangelove.

Testy na syfilis založené na rasizme

Úrad verejného zdravotníctva USA začal s testovaním syfilisu v roku 1932 na Afroameričanoch v okrese Macon v Alabame. Testovanie prebiehalo na stovkách obyvateľov z najchudobnejšej vrstvy. Všetkým chorým úbožiakom výskumníci sľubovali, že im budú vpichovať lieky, ktoré im vyliečia tzv. zlú krv. Týmto neetickým výskumom však na nakazených osobách sledovali prirodzený priebeh ochorenia, ktoré končí slepotou a paralýzou a v pokročilom štádiu smrťou. Čo je ešte horšie, výskumníci pokračovali vo svojom krutom testovaní aj po roku 1945, kedy sa začal na liečbu syfilisu používať penicilín. Z nejakého dôvodu sa totiž lekári rozhodli, že je v najlepšom záujme vedy sledovať, ako nakazení muži a ženy zbytočne a bolestivo zomierajú. A tak sa z experimentu, ktorý bol pôvodne naplánovaný na šesť mesiacov, stala štyridsaťročná záležitosť. Výskum skončil až v roku 1972, keď na neľudskú štúdiu upozornil denník The New York Times. V priebehu pokusu zomrelo na syfilis 28 mužov, 40 ich partneriek a ďalších 100 podľahlo sprievodným diagnózam, ktoré ochorenie spustilo.

Americká vláda úmyselne otrávila dodávky alkoholu

Keď v Spojených štátoch v roku 1920 zaviedli zákaz predaja alkoholu v snahe znížiť narastajúci počet alkoholikov v krajine, malo to úplne opačný efekt. Regulácia totiž podporila nelegálny predaj alkoholu, kšeftovalo sa s ním v baroch a obchodoch a ľudí, ktorí popíjali, bolo zrazu viac ako kedykoľvek predtým. Americká vláda preto prišla s drastickým riešením závislosti na alkohole a jednoducho sa ho rozhodla otráviť. Na jej príkaz boli do neho primiešané látky ako benzén, ortuť a neskôr aj metanol. Požitie týchto chemikálií môže vyústiť až vo fatálny koniec. Celkovo sa odhaduje, že na toto protialkoholické opatrenie vlády doplatilo približne 10-tisíc ľudí.