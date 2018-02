BRATISLAVA - Obrovský nárast chorých! Podľa výskumníkov je budúcnosť ľudstva, čo sa týka zdravia, na jednej strane priaznivá, no zároveň smutná. Hoci by sme mali žiť dlhšie, do roku 2035 sa počet starých ľudí, trpiacich zdravotnými problémami, zdvojnásobia!