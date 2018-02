Vy miláčik šéfa nebudete: Toto sú jasné signály

BRATISLAVA - Zdá sa vám, že medzi vami a vaším šéfom nie je tá správna chémia? Niekedy je to len prehnaná obava, klamlivý pocit, no v niektorých prípadoch je to viac než jasné. Povahy ľudí si niekedy "nesadnú" a tak sa to občas deje aj medzi nadriadeným a podriadeným. Sú šéfovia, ktorí zostávajú profesionálmi za každú cenu a nekladú osobné sympatie nad pracovné výkony. Sú však aj takí, ktorí nesympatie k človeku premôcť nevedia a vysielajú jasné signály, že s ním majú osobný problém. Ak sa aj vám deje v práci niečo podobné, je to jasné: nie ste jeho obľúbencom.