Tínedžera uštipol komár: S jeho nohou sa začali diať strašné veci, desivé FOTO

KOCHI - Keď Inda Saidalaviho (46) ako tínedžera poštípal komár, nepripisoval tomu nijakú dôležitosť. To ešte nevedel, že bol pri tom infikovaný parazitickými červami, ktoré spôsobili infekciu a noha mu začala napúchať do gigantických rozmerov. Neskôr mužovi diagnostikovali elefantiázu, ale trvalo dlhý čas, kým mu chirurgovia dokázali pomôcť.

Posledné dva roky bol v dôsledku obrovskej masy na nohe nútený zotrvávať na lôžku, ale teraz odborníci zakročili a vrátili mu späť jeho schopnosť pohybu.

"Ďakujem zo srdca lekárom, že mi umožnili viesť normálny život. Je to úžasný pocit, že budem stáť na vlastných nohách bez akejkoľvek podpory. Vzdal som sa všetkej nádeje a dokonca som sa obával, že mi budú musieť nohy amputovať, ak sa infekcia rozšíri. Teraz mám svoj život späť a teším sa na to, ako znova nastúpim do zamestnania," uviedol šťastný Saidalavi pre miestne médiá.

Lekári z Amrita Institute of Medial Sciences v indickom Kochi pred odrezaním takmer 14 kilogramov vážiacej hmoty nadopovali muža antibiotikami a mesiac po zákroku je konečne schopný chodiť. Saidalavimu diagnostikovali elefantiázu už pred 30 rokmi, ale napriek mnohým operáciám sa opuch neustále rozširoval.

Tentokrát sa na odstránení masy podieľalo päť chirurgov a traja anesteziológovia. Podľa odborníka na plastickú a rekonštrukčnú chirurgiu bola operácia veľmi zložitá. Mohlo sa vyskytnúť viacero komplikácií, pretože pacient trpel nadváhou. Bola to preto výzva aj pre anesteziológov. Jeho presun na operačný stôl a polohovanie boli taktiež náročné a vyžadovali si dôkladné plánovanie.

Po šiestich až deviatich mesiacoch bude muž potrebovať ešte jednu operáciu oboch nôh, ale potom by už mal byť schopný viesť normálny život.