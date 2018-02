Pri sexe s priateľom šialene trpela: Musela sa vždy opiť, mohol za to nález vo vagíne

SAN FRANCISCO - Pre jednu ženu sa sex, ale aj obyčajné zavedenie tampónu, stalo priam neznesiteľným. Pociťovala pri tom takú bolesť, že sa milovala s partnerom len vtedy, keď bola opitá. Lekári tvrdili, že je to všetko len v jej hlave, no mýlili sa.

Callista Jane Williamsová prvýkrát pocítila obrovskú bolesť, keď si v dvanástich rokoch pokúšala zaviesť tampón. Po rokoch, keď začala intímne žiť, sa bolesti ozvali opäť. Sex sa pre ňu stal priam neznesiteľným. Vyhľadala kvôli tomu niekoľkých lekárov, no žiadny z nich jej nedokázal pomôcť. Všetci svorne tvrdili, že ide o psychologickú poruchu, pričom jeden dokonca bolesti pripísal vine, ktorú mala pacientka pociťovať preto, lebo praktizuje sex ešte pred manželstvom.

Mladá žena bola zúfalá, lebo s priateľom sa mohli milovať len vtedy, keď si vypila. Ten to nakoniec nezvládol a so Callistou sa rozišiel. "Strašne som pri sexe trpela. Dalo sa to vydržať jedine vtedy, keď som bola opitá. Už to viac nedokázal akceptovať, tak sme sa rozišli," uviedla pre BBC 100 Women.

Po ôsmich rokoch a dvadsiatich lekárov ale predsa len konečne Williamsovej diagnostikovali správne ochorenie - trpí vrodenou neuroproliferatívnou vestibulodýniou, čo znamená, že má vo svojej vagíne zhruba tridsaťkrát viac nerových zakončení než normálne. Pacientka podstúpila operáciu, počas ktorej jej odstránili časť kože v okolí vaginálneho otvoru a nahradili ju zdravými bunkami z iných častí tela. Hoci uzdravovanie trvalo niekoľko mesiacov, stálo za to; Callista si môže konečne užívať milovanie bez bolesti. "Je to povznášajúce, úžasné, normálne som sa od šťastia rozplakala," uzatvára svoje rozprávanie.