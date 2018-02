Páry, ktoré sa hádajú, spolu dlhšie vydržia: Ale má to jeden háčik, musíte dodržať túto vec

LONDÝN - Páry, ktoré sa vedia správnym spôsobom hádať, majú desaťkrát väčšiu nádej, že spolu vydržia, než dvojice, ktoré svoje problémy zametajú pod koberec. Podľa britského denníka The Guardian to ukázal prieskum, ktorého autori oslovili tisíc dospelých.

"Najväčšou chybou, ktorú partneri robia, je, že sa (v prípade problémov) vzájomne vyhýbajú. Niečo cítime, ale nepovieme nič, prinajmenšom do doby, keď už to nejde ďalej vydržať," povedal denníku odborník na medziľudské vzťahy a spoluautor knihy Crucial Conversations (Kľúčové konverzácie) Joseph Grenny.

Ľudia podľa neho nepríjemnú konverzáciu radšej odsúvajú, pretože sú si vedomí jej rizík. "Netušia ale, aké riziká prináša to, keď spolu hovoriť nebudú. Máme sklon zvažovať len okamžité a zjavné riziká a vôbec neberieme do úvahy to, nakoľko odkladanie takejto debaty neskôr naruší našu intimitu, dôveru a vzájomnú blízkosť," dodal Grenny.

Viac než štyria z piatich respondentov v ankete uviedli, že zlá komunikácia hrala rolu v ich predošlom nevydarenom vzťahu. Polovica respondentov označila chabú komunikáciu za dôležitú príčinu skrachovaného vzťahu. Podľa Grennyho je ale podstatné zistenie, že sa ani nie jeden z piatich oslovených domnieval, že za zlý vývoj rozhovoru môže zvyčajne on. "Najväčšou nevedomou chybou, ktorú páry robia, je, že neprijímajú emočnú zodpovednosť za svoje pocity," súdi. Ľudia si podľa neho myslia, že za to, ako sa cítia, môže ich náprotivok, a svoj podiel na tom nevnímajú. Preto majú tendenciu partnerov obviňovať a tí sa kvôli tomu začnú správať defenzívne.

Najťažšími témami na diskusiu sú vraj sex, peniaze a protivné zlozvyky. "Úspech vzťahu je podmienený tým, ako dvojice vedia diskutovať o citlivých otázkach," poznamenal Grenny s tým, že na skutočnej láske sa musí pracovať a jej súčasťou je aj pravda. Práve kľúčové rozhovory sú motorom, vďaka ktorému pravda vychádza najavo spôsobom, ktorý vzťah posilňuje.

Na to, aby boli hádky alebo debaty efektívne, je potrebné dodržiavať niekoľko pravidiel - napríklad si vopred usporiadať myšlienky a nebyť vo svojich súdoch prehnane prísny. Ľudia by taktiež nemali sporné témy načínať okamžite, ale dopredu svojho partnera uistiť, že si ho vážia a záleží im na ňom. Začať by sa malo s faktami a nežiaduce sú obviňovanie a odsudzovanie.