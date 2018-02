Slovenka stretla muža svojich snov: Po siedmich mesiacoch prišiel krutý šok, toto neprajem nikomu

BRATISLAVA - Myslela si, že na mieste skolabuje. Mrazivé priznanie Slovenky o ohavných praktikách jej partnera. Svojimi slovami dostala do kolien tisícky žien, ktoré rovnako ako ona nechápu jeho konanie. Žena po polročnom vzťahu zistila, že jej partner žije dvojaký život. Ktovie ako by to dopadlo, keby mu naletela.

„Idem sa priznať,“ napísala v úvode svojej spovede mladá Slovenka. Píše, že stretnutie s jej partnerom bola náhoda. Myslela si, že je ten pravý a zamilovala sa doňho až po uši. „Strávili sme spolu krásnych sedem mesiacov, pred pár dňami sme sa pohádali,“ hovorí žena. Spomína, že jej tvrdil, že jeho expriateľka mala nehodu na pracovisku. Vraj bola v zlom zdravotnom stave a žiadala ho, aby ihneď prišiel za ňou. Žena tvrdí, že ju presvedčil, že jeho ex mu teraz vyčíta, že všetko sa stalo len kvôli nemu, lebo on jej vybavil tú prácu. „Začal ma akosi ignorovať, prestal sa ozývať,“ napísala vo svojom anonymnom priznaní na Facebooku. Od začiatku sa jej celá situácia nepozdávala. Píše, že kvôli tomu sa veľmi trápila a preplakala celý víkend, že pred ňou uprednostnil svoju ex.

Slovenka sa nakoniec rozhodla spraviť to, čo jej partner nečakal. Jeho expriateľku vyhľadala na Facebooku a anonymne sa s ňou kontaktovala. „Anonymne som jej napísala ako niekto, kto ju pozná z videnia, že či je v poriadku po tej nehode,“ priznala sa. No odpoveď, ktorú dostala, nečakala ani v najhoršom sne. „Odpísala, že žiadnu nehodu nemala, že je to omyl,“ napísala šokovaná dievčina v skupine Priznania žien. Slovenke to nedalo a nadviazala s neznámou ženou konverzáciu o jej priateľovi, ktorý mal byť jej ex. Slovenka píše, že druhej žene nepovedala, že teraz je to jej priateľ. Neznámej ženy sa opýtala, že vie o jej rozchode s dotyčným, a vyzvedala ako to teraz zvláda. „A ona že mám zlé informácie, že sú stále spolu, že stavajú dom a plánujú svadbu."

Šokovaná Slovenka jej v slzách napísala pravdu o jej priateľovi, ktorý teda bol jej snúbenec. Povedala jej, že spolu chodia už sedem mesiacov, že jej tiež sľuboval spoločný život a aj to, ako jej vyznával lásku. No na jej srdcervúce priznanie sa jej spätná väzba nedostala. „Ona mi neodpísala ani písmeno, ešte si ma aj zablokovala,“ napísala žena. Ešte dodala, že svojmu "priateľovi" zavolala a vynadala mu. „Teraz už nie je schopný ani dvihnúť mobil a vysvetliť mi to. Odpoveď na moju otázku prečo to urobil, sa už asi nikdy nedozviem,“ napísala zronená slečna.

Oči jej teraz ostali pre plač. „Bol to chlap, ktorému som bezvýhradne verila, ktorý bol pre mňa ideálom dokonalého muža,“ napísala v závere svojho priznania, ktoré uzavrela slovami, že či vlastne v dnešnej dobe ešte existuje láska.