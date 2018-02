Silné priznanie Slovenky (27) dorazilo všetky ženy: Pri týchto slovách sa im tisli slzy do očí

BRATISLAVA - Mladá Slovenka svojím veľkorysým skutkom šokovala tisícky žien. Anonymne sa priznala, že aj keď má len 27 rokov, nechce mať deti, hoci je v dlhoročnom vzťahu. No pri jej ďalších slovách sa tisli slzy do očí. Neuveríte, aký skutok spravila.

Pred pár dňami sa v anonymnej skupine Priznania žien objavil príspevok od 27-ročnej Slovenky. Na Facebooku sa zdôverila, že je slobodná a bezdetná. „Aj keď mám dlhoročný vzťah, dieťa neplánujem,“ napísala. Vysvetlila, že proste nemá ten cit byť matkou.

Žena sa preto rozhodla podstúpiť vážny zákrok. „Ani neviem, ako a kedy mi to v hlave napadlo, že by som darovala vajíčka,“ opísala. Po absolvovaní lekárskej konzultácie a vyšetrení sa zistilo, že vajíčok má dosť. Vo svojom príspevku sa priznala, že keď po testoch s lekárom preberala ako vlastne darcovstvo prebieha, vyľakala sa. „Keď sme riešili ako bude prebiehať hormonálna stimulácia, ako sa pichajú injekcie, ako prebieha odber, na chvíľu som sa zľakla, no i tak som do toho išla,“ priznala statočná žena.

Ďalej spomína na dni, kedy si pichala injekcie a hľadala podporu na rôznych diskusných fórach. Tvrdí, že veľa žien si tam medzi sebou vymieňalo svoje skúsenosti. Boli tam darkyne aj príjemkyne. „Boli tam rôzne príspevky od žien, ktoré to obdivujú, ale nešli by do toho. Boli tam aj ženy, ktoré to zavrhujú, až po tie, ktoré boli samé,“ vysvetľuje. Žena dodala, že po celý čas sa riadila vlastným názorom, preto darcovstvo absolvovala.

Z jej silného priznania mala nejedna žena zimomriavky. Zdôverila sa, že nesmiernou podporou jej boli práve ženy, ktoré ju uisťovali, že robí dobrú vec. Ďakovali jej, že oni deti mať nemôžu, a len vďaka ženám ako je ona sama, nachádzajú životné šťastie. „Mnohé ženy majú doma v postieľke dieťa, ktoré porodili vďaka ženám, ako som ja,“ napísala v príspevku. Svoje priznanie uzavrela, že tá nesmierna bolesť v podbrušku stála za ten pocit, že jej vajíčka pomôžu aspoň jednej žene splniť si svoj sen o bábätku.