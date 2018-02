Vedci objavili obrovskú lávovú kupolu: Hrozba výbuchu, desivý scenár a 100 miliónov mŕtvych

TOKIO - Vedci sa obávajú, že supervulkán v blízkosti Japonska môže vybuchnúť a zabiť až 100 miliónov ľudí po tom, čo pod vodou našli takmer 10 km širokú lávovú kupolu, ktorá sa zväčšuje. Keby sopka začala byť aktívna prvýkrát po 7 300 rokoch, mohla by vyvolať vulkanickú zimu.

Odborníci objavili obrovskú lávovú kupolu pri starobylej sopke Kikai. Veria, že obsahuje až 32 kilometrov kubických magmy a deformácie na jej povrchu naznačujú, že je pripravená explodovať. Kupola má desivú šírku 9,9 km a je vysoká takmer 610 metrov.

Vedci majú strach, že by sopka mohla vybuchnúť prvýkrát za 7 300 rokov a vyvrhnutie popola a úlomkov do atmosféry by mohlo zablokovať slnko a spôsobiť vulkanickú zimu.

Pracovníci výskumného centra Kobe Ocean-Bottom Exploration Center (KOBEC) na univerzite v Kobe uviedli, že obrovská lávová kupola bola vytvorená práve po supererupcii pred 7300 rokmi. Predpokladá sa, že náhle explózia zničila civilizácie v prehistorickom Japonsku.

Teraz sa experti obávajú, že nová erupcia môže spustiť smrteľné cunami, dostatočne veľké na to, aby zasiahlo ostrovy v južnom Japonsku, Číne a dokonca aj v Severnej a Južnej Amerike.

Podľa výskumníkov sú supererupcie "zriedkavé, ale veľmi nebezpečné a tiež majú vážne globálne vplyvy, ako napríklad "sopečná zima". Mnohé z týchto supersopiek opakujú supererupcie vo svojej milióny rokov trvajúcej histórii.

Z kupoly sa uvoľňuje toxický plyn a magma môže vo vnútri dosiahnuť až 1300 stupňov Celzia. Momentálne sa kupola nachádza iba 30,5 metra pod zemským povrchom.

"Hoci pravdepodobnosť, že obrovská erupcia kaldery zasiahne japonské súostrovie v nasledujúcich 100 rokoch, je 1 percento, odhaduje sa, že počet obetí môže pri najhoršom scenári vzrásť na 100 miliónov," povedal profesor Yoshiyuki Tastsumi, šéf KOBEC-u, pre noviny The Mainichi.

KOBEC vykonal šesť podmorských geologických prieskumov pomocou ponorných robotov, analyzoval horniny, seizmografy a elektromagnetometre. Výskumníci sa majú vrátiť na miesto v marci tohto roka. Supersopka leží v japonskej vulkanickej oblasti známej ako Ohnivý kruh.