Vedci odhalili hormón sexu: Rozpáli vaše túžby, u žien dokáže priam zázraky

Ilustračné foto

RÍM - Štúdie na túto tému prebiehali zatiaľ len u myší, výsledky ale vzbudzujú zvedavosť. Ide o hormón kisspeptín, ktorému bol pridelený status hormónu bozku. Niektoré výskumy totiž naznačujú, že by mohol aktivovať neurónové spoje, ktoré súvisia so sexuálnym vzrušením. A to tak, že pôsobí na hypothalamus a stimuluje produkciu hormónov ovplyvňujúcich pohlavnú reprodukciu. Píše o tom taliansky denník Corriere della Sera.