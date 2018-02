Rodičia ráno odprevádzali deti do školy, keď skoro zinfarktovali: Len pár metrov od nich...

HONGKONG - Rodičia, ktorí pred pár dňami odvádzali svoje deti do školy v Hongkongu, ostali stáť ako obarení. Ocitli sa totiž pred stádom diviakov, ktorí vymetali miestne smetiaky. Nevedeli, čo majú robiť. Akýkoľvek pohyb mohol zvieratá vyplašiť, čo by ich mohlo stáť životy.

Na videu je zachytený obrovský diviak stojaci na zadných nohách, ako sa prehrabáva kontajnerom. Vedľa neho pobehujú tri mláďatá, ktoré si taktiež očividne hľadajú potravu. Autorom videa je miestny obyvateľ Tu Dong, ktorý v ten deň odprevádzal svoje dieťa do školy. Spolu s ostatnými rodičmi mali oprávnený strach, že divé zvery zaútočia na ich ratolesti. Nebolo by to totiž prvý raz, čo by došlo v Hongkongu k útoku zo strany diviaka.

​

K prípadu sa vyjadrili aj ochrancovia zvierat, ktorých zaujímal predovšetkým osud samotných diviakov. "Sú hladní, tiež majú právo žiť," uviedli.

V dôsledku odlesňovania a zástavby v ich prirodzenom prostredí je stále viac a viac diviakov nútených hľadať si potravu pri ľudských obydliach. Hongkonská polícia musela vlani v júni dokona použiť ochranné štíty a siete proti gigantickému diviakovi, ktorý blúdil ulicami mesta. V roku 2016 si zas musela poradiť so samicou vážiacou viac ako 50 kg, ktorá zavítala až na miestne medzinárodné letisko.