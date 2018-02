FOTO Tajnú sexuálnu príručku museli zakázať: Je tak šokujúca, že ju 250 rokov nesmel nikto čítať

LONDÝN - Vzácna sexuálna príručka, ktorá bola kedysi zakázaná, sa už čoskoro dostane do aukcie. Majiteľ sa po jej prečítaní dozvie, ako vtedy ľudia vnímali sex, či ako ho vôbec praktizovali. V porovnaní so súčasnými otvorenými názormi v tomto smere pôsobí kniha ako rozprávka pre dospelých s prvkami hororu.

Tajný sexuálny manuál, ktorý bol publikovaný v roku 1720, bol zakázaný neuveriteľných 250 rokov. Jeho prvé vydanie pod názvom "Aristoteleho majstrovské dielo dokončené v dvoch častiach, prvé obsahujúce tajomstvo generácie", vyšlo v Londýne už v roku 1684. Bohato ilustrovaná knižná novinka mala obrovský úspech, a tak sa vydavatelia rozhodli vydať ju nanovo aj o pár rokov neskôr.

Kniha opisujúca problematiku sexu vyvoláva pri čítaní určitých kapitol úškrn na tvárach súčasných čitateľov, iné časti zas svojimi postojmi priam desia. Podľa odhadcu kníh Jima Spencera by sa mala dostať do aukcie už v marci tohto roku. Jej majiteľ tak prenikne do tajov sexuálnych názorov, ktoré ovládali spoločnosť na prelome 17. a 18. storočia.

Príručka považuje za najdôležitejšie to, aby ľudia, ktorí chcú mať spolu sex, boli zosobášení a aby sa muž o svoju manželku príkladne staral po všetkých stránkach a neodbiehal do "iného objatia". Podľa jej autorov by sa zasa žena mala pri pohlavnom styku správať vážne a nemala by myslieť "na hlúposti", pretože jej myšlienky môžu vo veľkom ovplyvniť to, či sa jej narodí zdravý potomok. Autor sa dostal aj k témam tzv. "neprirodzených žien, ktoré ležia so zvieratami" a táto kapitola je aj bohato ilustrovaná, aby sa čitateľ vedel jasne orientovať v problematike.

Skostnatenosť názorov danej doby potvrdzuje najmä fakt, že v prípade hendikepov u detí bola za hlavnú príčinu postihnutia označená matka, ktorá určite vykonávala počas sexuálneho aktu niečo nedovolené, myslela na spomínané "hlúposti", prípadne bola rovno obvinená z toho, že mala sex so zvieraťom. Takéto názory však neprekvapujú, keďže kniha bola napísaná v čase, keď v Anglicku upaľovali ženy za čarodejníctvo.

Zábavnejšie pre zmenu pôsobia rady určené pannám a ich potrebnej, takmer slepej oddanosti mužovi. Páni si v nej zasa mohli nájsť odporúčania ohľadom stravy, aby podporili svoj výkon v posteli a naštartovali fantáziu. "Muži by mali jesť obilniny, vajcia, hydinu a zázvor." Zvláštna pozornosť sa venuje aj zaručenému návodu, ako ovplyvniť pohlavie bábätka. "Ak chcete mať chlapca, žena by si mala po milovaní ľahnúť na pravý bok, ak chcete dievča, mala by ležať na ľavom boku." Ohľadom úspešného počatia chlapcov je na milovanie vhodné obdobie v znamení panny, škorpióna alebo strelca, dievčatko sa zas malo zaručene narodiť vtedy, keď sa jeho rodičia milovali v znamení váh či vodnára.

Historická príručka nevynecháva ani otázku partnerstva medzi staršou ženou a mladším mužom. Tento vzťah bol označovaný za "chybu manželstva", ktoré nemôže dobre skončiť. Podobne však autori nešetrili ani vzťahy starých pánov s mladými ženami. Podľa nich takýto vzťah narúša svoje hlavné poslanie, pretože muž sa má o svoju manželku dokonale postarať. Starší muž to však vraj nemôže zvládnuť, pretože za krátky čas "pôjde do hrobu".