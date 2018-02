Nechtiac si vypočula sestru, ako sexuje s priateľom vedľa v izbe: Prišla drsná pomsta na FOTO

Mladé páry musia častokrát riešiť problém, že keď na seba dostanú chuť, nie je kde. Nablízku sú totiž takmer vždy rodičia alebo otravní súrodenci, ktorí im nedoprajú potrebný priestor len pre seba. A tak sa stalo, že si jedno jedenásťročné dievča nechtiac vypočulo, ako sa jej staršia sestra miluje v noci so svojím priateľom, ktorý u nej prespával.

Školáčku tak vytočilo, že kvôli tomu nemohla spať, na druhý deň celý dom oblepila papierikmi s jasnými odkazmi ako "vy špinaví hriešnici" či "choďte sexovať niekde inde". Jej sestru to paradoxne veľmi pobavilo a neváhala o tom informovať na Twitteri. "Moja jedenásťročná sestra počula, ako sa v noci s priateľom... šak viete čo. Keď sme potom neskôr vyšli z izby, našli sme toto," napísala.

My 11 year old sister accidentally heard my bf and i uh... doing the dirty last night and then we went out and came back home to this pic.twitter.com/ZwjxCk9gwj