Rébus len pre tých najšikovnejších: Dokážete nájsť na FOTO ženu, ktorá sa ukrýva pred políciou?

Polícia z anglického grófstva Derbyshire naozaj nemal ťažkú prácu s vypátraním ženy, ktorá bola na úteku pred spravodlivosťou. Mala sa dostaviť na súd kvôli bližšie neupresnenému porušeniu zákona, no neurobila tak. Muži zákona sa preto vybrali k nej domov, kde ju aj našli. Trvalo to doslova len pár sekúnd. Všetko objasňuje fotka, ktorú zverejnili na Facebooku.

Female located and arrested for failing to appear at court. It’s all well and good saying “I’ll hand myself in on Monday” - you should have turned up last week when you were told to!!!

She even tried to hide when we saw her but she was far from good at hide and seek #OffToCourt pic.twitter.com/KdCa05PbAr