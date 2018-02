Francúzi ako sexuálni bohovia? Omyl! Prieskum ukázal, čomu dávajú prednosť pred milovaním

Ilustračné foto

PARÍŽ - Ak by si musel vybrať, dal by takmer jeden Francúz z dvoch pred sexom prednosť svojmu chytrému telefónu. Vyplynulo to z prieskumu francúzskej telekomunikačnej spoločnosti Bouygues Telecom. Sedemdesiatdeväť percent opýtaných tiež uviedlo, že by sa radšej vzdalo alkoholu než svojho smartphonu.