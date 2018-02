BRATISLAVA - Americká kapela Nile, hrajúca technický death metal s textami inšpirovanými starovekým Egyptom a históriou Blízkeho východu, rozbehla ďalšiu vlnu koncertov na podporu zatiaľ posledného, ôsmeho albumu What Should Not Be Unearthed. Bratislavské vystúpenie sa uskutoční už o dva týždne, v utorok 27. februára.